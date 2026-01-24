Alerta en Tolima: ya son 4 los muertos por fiebre amarilla en 2026, entre ellos un menor de edad

Las autoridades de salud del departamento del Tolima confirmaron que, en lo que va corrido del año 2026, se han registrado cuatro fallecimientos por fiebre amarilla, todos asociados a la negativa de las víctimas a vacunarse, una situación que mantiene en máxima alerta a los organismos sanitarios del departamento.

Entre los casos más recientes se encuentra el de un menor de 17 años, quien falleció tras contraer el virus, lo que ha generado especial preocupación por el avance de la enfermedad y la resistencia de algunos sectores de la población a la inmunización.

Vacuna contra el dengue y fiebre amarilla// Foto: Unsplash

Brote activo en Chaparral y aumento de muertes

El rebrote más reciente se concentra en el municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde también se ha reportado un incremento significativo en la muerte de monos, indicador clave de circulación del virus, y nuevos contagios en humanos.

Según informó Jorge Carvajal, director local de Salud, el brote se reactivó desde mediados de diciembre de 2025, luego de varios meses de aparente control.



“Durante tres o cuatro meses la situación estuvo estable, pero desde mediados de diciembre comenzaron nuevamente las epizootias, es decir, la muerte de monos, y aparecieron nuevos casos de fiebre amarilla en humanos”, explicó el funcionario.

Las autoridades confirmaron contagios en al menos siete veredas del corregimiento de Calarma, donde se intensificaron las acciones de vigilancia epidemiológica.

Foto: AFP

Muertes registradas entre diciembre y enero

De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría de Salud del Tolima, en diciembre de 2025 se reportaron tres fallecimientos:



Un adulto de 79 años en Chaparral

Una persona de 75 años en Prado

Un hombre de 63 años en Cunday

En enero de 2026, la cifra aumentó a cuatro muertes adicionales, entre ellas:



Un menor de 17 años, procedente de Bogotá, fallecido en Ataco

Una mujer de 32 años en Cunday

Un hombre de 29 años en Cunday

Un adulto de 58 años en Icononzo

Autoridades insisten en la vacunación

El coordinador departamental de vacunación, Edgar Herrera Castro, fue enfático al señalar que las muertes están directamente relacionadas con la falta de vacunación.

“Lamentablemente la gente no ha tomado conciencia. El virus sigue activo. En diciembre tuvimos muchos visitantes y muchos no llegaron vacunados, pese a todas las campañas de sensibilización”, indicó.

Herrera explicó que actualmente el departamento cuenta con personal y logística disponibles las 24 horas, con jornadas de vacunación en:



Hospitales

Colegios y universidades

Veredas y zonas rurales

Empresas privadas

Jornadas puerta a puerta

Preocupante resistencia a la vacuna

En municipios como Icononzo, las autoridades reportan que, pese a haberse aplicado cerca de 7.000 dosis, más de 900 personas se han negado a vacunarse, incluso firmando actas de desistimiento.

El alcalde Hugo Nelson Jiménez advirtió que la resistencia está ligada a:



Desinformación en redes sociales

Mitos surgidos tras la pandemia del COVID-19

Creencias religiosas y culturales

“El problema no es la falta de vacunas, es la negativa a protegerse. La fiebre amarilla mata, pero la vacuna salva”, afirmó el mandatario.

Los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de la fiebre amarilla de persona a persona. Foto: OPS

Alerta regional y llamado urgente

Los municipios de Icononzo, Cunday, Ataco, Chaparral y Carmen de Apicalá permanecen en alerta máxima. Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la vacunación, especialmente a residentes rurales y turistas que visitan la región.

Pese a la emergencia, los municipios continúan abiertos al turismo, siempre y cuando las personas estén vacunadas, como medida clave para evitar nuevos brotes.



Antecedente preocupante

Cabe recordar que, en el primer semestre de 2025, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) confirmó la muerte de al menos 31 monos por fiebre amarilla en seis municipios del departamento, principalmente en Chaparral.

Según la Secretaría de Salud Departamental, el Tolima concentra actualmente el 85 % de los casos de fiebre amarilla en el país, con un total de 132 contagios y un aumento reciente de fallecimientos, que pasaron de 48 a 52 en solo una semana, de acuerdo con el Ministerio de Salud.