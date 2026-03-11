Concejo de Cali tumbó proceso de elección de contralor distrital

La mesa directiva del Concejo de Cali emitió la resolución 073 del 2026 que deja sin efecto el avance del proceso de elección del contralor distrital para el periodo 2026 - 2029.

Esta decisión se tomó al evidenciar la existencia de algunas irregularidades en el trámite iniciado el año pasado, advertidas por la Procuraduría, como una delegación indebida de funciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

La resolución entonces deja sin efecto la inscripción de la terna de candidatos y ordena el reinicio del proceso, situación que ya genera tesiones dentro del Concejo, debido a las consecuencias que esto podría generar.

"Vamos a sanear el proceso, vamos a retrotraer hasta donde se encuentran las irregularidades y vamos a ajustarlo a derecho, porque Cali merece tener un contralor que se haya elegido producto de un proceso que esté absolutamente ligado y apegado al principio de legalidad, de transparencia, de publicidad y por supuesto de igualdad. Aquí no hemos escatimado un solo esfuerzo para analizar, reconstruir la carpeta contractual", explicó la presidente del concejo de Cali, Daniella Plaza.



Recientemente, en las redes sociales circuló el rumor de una supuesta citación por parte de la Fiscalía a la presidenta del Concejo y otros cabildantes por las presuntas irregularidades en este proceso, sin embargo, la concejal Plaza aseguró que hasta el momento ella no ha sido notificada.

"En este momento no hay un proceso penal en curso en mi contra. Hablo por mí. No he sido notificada porque no estoy vinculada a un proceso penal y nosotros tomaremos cartas en el asunto, porque estos ni siquiera son rumores, esto para mí es la desinformación y el llamado al terror", añadió Plaza.

La resolución que ordena el reinicio de las elección del contralor distrital fue firmada solo por la presidenta del Concejo Daniella Plaza y el primer vicepresidente Andrés Escobar, la segunda vicepresidenta, la concejal María del Carmen Londoño no apoyó esta decisión.

