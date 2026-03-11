En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Escalada de violencia y expansión de grupos armados en Norte de Santander y Cesar: alerta Defensoría

Escalada de violencia y expansión de grupos armados en Norte de Santander y Cesar: alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por la escalada de violencia en el Catatumbo y el sur del Cesar. El riesgo afecta a Ocaña y Ábrego, Norte de Santander y Río de Oro y González, Cesar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad