Fiscalía imputa tráfico de influencias a Ricardo Roa por negocio de apartamento en El Chicó

De acuerdo con el ente acusador, Ricardo Roa habría utilizado de manera indebida su posición como máxima autoridad ejecutiva de Ecopetrol para favorecer intereses particulares.

Ricardo Roa sale de la presidencia de Ecopetrol.
Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

