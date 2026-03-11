“Hay muy pocas reclamaciones”, asegura el CNE sobre las elecciones legislativas en Colombia

Tras las elecciones legislativas en Colombia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quiroz, aseguró que el proceso avanza con normalidad y que hasta el momento se han presentado pocas reclamaciones durante los escrutinios.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el funcionario explicó cómo avanza el conteo de votos, respondió a cuestionamientos sobre presuntas irregularidades y habló sobre otros temas como la reposición de votos a campañas y las posibles decisiones sobre listas de candidatos.



CNE defiende transparencia del proceso electoral

Quiroz aseguró que el Consejo Nacional Electoral se mantiene tranquilo frente al desarrollo de los comicios, especialmente después de los informes de las misiones internacionales de observación.

El magistrado destacó que en esta elección participó una de las misiones internacionales más grandes que ha acompañado un proceso electoral en el país.

“Más de 8.000 personas acreditadas, más de 445 internacionales de todas las entidades del mundo vinieron”, señaló.



Entre las organizaciones que participaron en la observación mencionó a la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y Transparencia Electoral.

Según el presidente del CNE, los informes preliminares de estas misiones indican que el proceso se desarrolló con transparencia.



“Hay muy pocas reclamaciones”

Frente a las denuncias que han circulado en redes sociales sobre posibles inconsistencias entre formularios electorales y votos en las urnas, Quiroz afirmó que las reclamaciones presentadas hasta ahora son pocas.

“No hay muchísimas reclamaciones, hay muy poca reclamación”, aseguró.

Explicó que el proceso de revisión de actas está abierto para los actores electorales que tengan la autorización de los partidos políticos.

De acuerdo con el magistrado, diferentes testigos y representantes de campañas pueden revisar los formularios E-14 y presentar reclamaciones si consideran que existe alguna inconsistencia.

El presidente del CNE indicó que actualmente se están organizando las subcomisiones encargadas de revisar los resultados electorales.

Según explicó, en esta ocasión se crearon ocho comisiones para acelerar el proceso, cuando anteriormente existían solo cuatro.

El objetivo es avanzar lo más rápido posible en la verificación de resultados y posteriormente declarar oficialmente las elecciones.



Cómo funciona la reposición de votos

Durante la entrevista también se aclaró cómo funciona el mecanismo de reposición de votos que reciben los candidatos después de una campaña.

Quiroz explicó que el Estado no paga automáticamente el valor correspondiente a cada voto obtenido, sino únicamente los gastos que hayan sido reportados por los candidatos.

“Solamente se paga por lo que reportas en la plataforma”, afirmó.

Según detalló, los candidatos tienen hasta dos meses después de las elecciones para presentar sus cuentas y registrar los gastos de campaña en la plataforma correspondiente.

Una vez se presentan los informes, el CNE revisa la información y, si todo está en orden, solicita al Ministerio de Hacienda los recursos para realizar el pago.