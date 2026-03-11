ISA avanza en proceso de selección de nuevo presidente tras nulidad en elección de Jorge Carrillo

Después de varios días de que se declarara la nulidad en la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, se informó que el Comité de Talento Organizacional estuvo reunido para darle cumplimiento a la decisión y avanzar en el proceso de selección del nuevo presidente de Interconexión Eléctrica.

Hay que mencionar que ISA indicó que ahora se están adelantando todos los trámites necesarios para tomar las medidas correspondientes, que sean viables y que se puedan ejecutar de manera efectiva para adelantar el proceso de elección del reemplazo de Jorge Andrés Carrillo.

Blu Radio consultó con uno de los accionistas de Interconexión Eléctrica quien manifestó que ya fueron informados de un memorial que se envió al Consejo de Estado para retomar el proceso y que ahora entra nuevamente a jugar un papel crucial la cazatalentos Korn Ferry.

Lo que se ha podido conocer es que el proceso avanzaría con los candidatos que estaban en lista en enero de 2024 y entre los cuales destacan nombres como André Cangucú, José Arias, Guillermo Fonseca, Mónica Contreras o Juan Ortega quienes obtuvieron mejor calificación que el exgerente de EPM.



Por su parte, se debe aclarar que el proceso que está próximo a continuar se acogerá a los protocolos con los que se hizo el proceso en 2024, dentro de los cuales Carrillo fue calificado como uno de los candidatos menos aptos para asumir las riendas de ISA.

Además, recordar que la salida de Carrillo ocurrió por varias irregularidades, por lo que, por ejemplo, deberá explicar si traslapó su experiencia laboral para poder cumplir con los 15 años que requería para ser elegido en Interconexión Eléctrica, situación por la que podría haber incurrido en el delito de falsedad.

Vale la pena recalcar que el Consejo de Estado determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual el exgerente de EPM ocupaba los últimos lugares.