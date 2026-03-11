ONU aprueba una resolución contra ataques de Irán y no menciona los de EE.UU. e Israel

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".

Ataque de Irán. Foto: AFP

En este sentido, el Consejo de Seguridad exhorta a Irán a cumplir "plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular con respecto a la protección de los civiles y los bienes de carácter civil en los conflictos armados".



El texto reitera su compromiso con "la integridad territorial, la soberanía y la independencia política" de los países afectados y condena que se haya "atentado deliberadamente contra bienes de carácter civil" y las bajas que estos han provocado.

Según el embajador de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, esta votación demuestra la "unidad del Consejo de Seguridad".

"El mensaje es claro: La comunidad internacional se muestra firme en su rechazo a estos ataques injustos y hostiles de Irán", declaró.

Teherán empezó a bombardear a los países árabes del Golfo Pérsico y a Jordania, en los que Washington tiene bases militares, como respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su país, que ya se ha cobrado la vida de miles de civiles, entre ellos 168 niñas en un colegio del país, además de la de su entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Los bombardeos de Irán contra el resto de países han dejado más de una decena de muertos y de un centenar de heridos.

Emiratos Árabes Unidos ha informado de al menos tres muertos y 58 heridos por los ataques iraníes, tres de ellos en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái.

La Media Luna Roja y el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmaron que al menos 1.332 civiles han muerto en ataques en 636 lugares del país desde el inicio de los bombardeos el pasado 28 de febrero.

La guerra en Oriente Medio ha desarrollado una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, un enclave energético estratégico controlado por Irán por donde pasa aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

El Consejo condena en esta resolución cualquier acción o amenaza de Teherán "que tenga por objeto cerrar, obstaculizar o dificultar de cualquier otra forma la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz, o que ponga en peligro la protección marítima en Bab el-Mandeb".

"Cualquier intento de impedir el paso en tránsito legítimo o la libertad de navegación en estas vías navegables internacionales constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales", apunta, mientras insta a Irán a abstenerse "inmediatamente" de cualquier acción.