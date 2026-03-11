Si resultó afectado por lluvias y tiene créditos pendientes, así puede acceder a alivios bancarios

Tras semanas de tensión entre el Gobierno y el sector financiero, finalmente se alcanzó un acuerdo de una de las medidas que más preocupación había generado en el sector económico: las inversiones forzosas. Luego de más de 12 reuniones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y el gremio financiero representado por Asobancaria, se concluyó que y pactóel reemplazo de las inversiones forzosas, por un paquete de alivios y créditos para reactivar las regiones afectadas por las lluvias atípicas en Colombia que provocó inundaciones y emergencias en varias zonas del país.

Abrigo: Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, es la estrategia que busca apoyar a las comunidades y sectores productivos golpeados por el invierno. Con esta decisión, el Gobierno confirmó que no habrá inversiones forzosas para los bancos, una medida que había generado preocupación en el sistema financiero por su posible impacto en la estabilidad económica.

La meta es impulsar 2,1 millones de créditos, enfocados en la recuperación económica de familias, pequeños negocios y productores que resultaron afectados por el frente frío.

Las medidas estarán dirigidas especialmente a los departamentos que han sido declarados en emergencia por el invierno, entre ellos Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, Cesar, Sucre, La Guajira y Magdalena, donde miles de familias han visto afectadas sus viviendas, cultivos y actividades económicas.



Lluvias en Córdoba Foto: AFP

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la refinanciación de créditos en las zonas afectadas, con condiciones especiales para los deudores. Los bancos podrán ofrecer periodos de gracia de hasta 12 meses sin cobro de intereses, lo que significa que durante ese tiempo las personas podrán reorganizar sus finanzas sin que su deuda aumente. Además, se garantizará que los usuarios mantengan su calificación crediticia, no tengan reportes negativos en centrales de riesgo y tampoco se ejecuten garantías del Fondo Nacional de Garantías ni del Fondo Agropecuario de Garantías.

Otra medida clave es la suspensión de cobros judiciales y prejurídicos para los afectados, lo que permitirá que las personas y empresas en dificultades tengan un respiro financiero mientras se recuperan de los daños provocados por las lluvias.

El programa también contempla nuevas líneas de crédito productivo, un modelo de atención prioritaria para las comunidades afectadas y una campaña de educación financiera para orientar a los ciudadanos sobre cómo acceder a estos alivios y reorganizar sus deudas.

Con este acuerdo, el Gobierno y el sector bancario buscan aliviar la carga financiera de los afectados y evitar que la emergencia climática se convierta también en una crisis económica para miles de hogares y empresas en el país.

