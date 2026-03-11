Este año el déficit fiscal sería de 5,1 % del PIB

El gobierno nacional redujo su meta de déficit fiscal para este año, pasando del 6,2 % del PIB en junio a 5,1 % en la actualización del Plan Financiero.

El Plan Financiero es un documento que resume las proyecciones del gobierno, especialmente en lo relacionado con el endeudamiento de la nación y la necesidad de buscar recursos en el mercado local e internacional.

Por ejemplo, hoy el gobierno nacional ya no espera 318 billones de pesos en ingresos tributarios como el año pasado, sino 291,3 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que, desde la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Congreso de la República hundió una reforma tributaria que buscaba recaudar unos 26 billones de pesos en impuestos.

En las nuevas proyecciones, la deuda de la nación se mantiene prácticamente estable frente a los niveles del año pasado (58,7 % del PIB). Esta proyección ya ha sido criticada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que considera que el recaudo efectivo de impuestos será menor y que es necesario recortar el presupuesto nacional, ya que el simple aplazamiento no es suficiente para cerrar la brecha.



“El escenario fiscal contempla medidas de manejo del gasto, dentro de las cuales se incluye una estrategia de gestión eficiente del PAC y/o un aplazamiento de gasto”, señaló el Ministerio de Hacienda al entregar el documento.

El PAC, o Plan Anual de Caja, es la programación de pagos del gobierno nacional a las distintas entidades que dependen del presupuesto y fue la herramienta utilizada el año pasado para mantener los gastos bajo control. Por eso, el aplazamiento de gastos consiste en el congelamiento de recursos a través de un decreto presidencial. Sin embargo, el CARF estima que ninguna de las dos medidas es suficiente para la situación de este año.