Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Este año el déficit fiscal sería de 5,1 % del PIB

Este año el déficit fiscal sería de 5,1 % del PIB

El Gobierno publicó la actualización de su plan financiero y redujo la expectativa de ingresos por impuestos que tiene para este año.

