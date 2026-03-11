Tras persecución fue capturado en Bogotá un joven de 18 años que robó una camioneta

La Policía Nacional logró la captura de un joven de 18 años en la localidad de Barrios Unidos, por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Durante un patrullaje de uniformados en el sector del Siete de Agosto, fueron alertados por gritos de la comunidad sobre el hurto violento de una camioneta. De manera inmediata, al llegar al lugar de los hechos, observaron el vehículo hurtado circulando a toda velocidad por la carrera 24.

Posteriormente, las autoridades iniciaron la persecución de la camioneta y, luego de unos minutos, el hombre se estrelló e intentó escapar; sin embargo, fue interceptado unas calles más adelante, a la altura de la calle 72 con 26.

Gracias a la rápida reacción de la @PoliciaBogota, así fue perseguido y capturado un joven de 18 años después de robarse una camioneta en Barrios Unidos.



Este año han sido recuperados 140 vehículos en Bogotá. pic.twitter.com/uFQVs25U1U — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 11, 2026

“Gracias al despliegue del plan candado y al apoyo de las demás patrullas, se inicia una persecución y luego de tres minutos de seguimiento se logra interceptar”, aseguró el teniente coronel Fabián Beltrán, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos.



Durante el procedimiento, a esta persona se le halló un arma de fuego tipo revólver, con la que al parecer se habría cometido el hurto mediante la modalidad de atraco.

Finalmente, las autoridades destacaron que el capturado, el arma de fuego incautada y la camioneta recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Seguimos invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 de emergencias o el CAI más cercano”, concluyó el comandante Beltrán.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que, en lo que va del 2026, 140 vehículos han sido recuperados en la ciudad.