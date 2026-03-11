En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Tras persecución fue capturado en Bogotá un joven de 18 años que robó una camioneta

Tras persecución fue capturado en Bogotá un joven de 18 años que robó una camioneta

Según las autoridades, luego de la persecución dos uniformados y un ciclista fueron embestidos por el delincuente en su intento de huida.

Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

