Exprecandidatos analizan fórmula Valencia–Oviedo: Mañanas Blu, miércoles, 11 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 11 de marzo de 2026:
- Los exprecandidatos presidenciales Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas hablaron de los resultados de la Gran Consulta por Colombia y de la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.
- El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se refirió al bombardeo en el que fue abatido alias ´Ramiro´ en Ituango, norte de Antioquia.
- Leiter Salgado, alcalde de Aracataca, Magdalena, habló de la muerte de tres indígenas en medio de disputas de grupos ilegales en la Sierra Nevada.
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió del decreto que reglamenta una negociación colectiva entre empleados y empleadores.
- Chiara Barchiesi, diputada de Chile, habló del cambio de mando en el país tras la posesión de José Antonio Kast.
- Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, se refirió al paro de maestros de este jueves 12 de marzo.
