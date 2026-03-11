En vivo
Tribunal aumentó condena a 8 años y 8 meses a Diego Cadena por soborno en caso expresidente Uribe

Tribunal aumentó condena a 8 años y 8 meses a Diego Cadena por soborno en caso expresidente Uribe

La decisión implica revocar parcialmente la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero de Conocimiento, que había condenado a Cadena a 7 años de prisión.

