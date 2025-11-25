En vivo
Compulsan copias contra Diego Cadena por presunta irregularidad en testimonio de caso Santiago Uribe

Compulsan copias contra Diego Cadena por presunta irregularidad en testimonio de caso Santiago Uribe

En el fallo de segunda instancia que condenó a Santiago Uribe por dos delitos. El Tribunal Superior de Antioquia pidió investigar al abogado Diego Cadena por el testimonio presuntamente irregular de Juan Carlos Agudelo alias 'Zeus'.

