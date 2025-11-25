En vivo
Defensa de Santiago Uribe apelará condena emitida por el Tribunal Superior de Antioquia

Defensa de Santiago Uribe apelará condena emitida por el Tribunal Superior de Antioquia

Este pronunciamiento se da tras la decisión del Tribunal Superior de Antioquia de revocar la absolución y condenar a 28 años a Santiago Uribe por homicidio y concierto para delinquir.

