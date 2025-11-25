Defensa de Santiago Uribe apelará condena emitida por el Tribunal Superior de Antioquia

Los abogados de Santiago Uribe Vélez anunciaron que interpondrán una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución que había recibido en primera instancia y lo condenara a 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Según la sentencia, el tribunal encontró suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. La condena se fundamenta en un homicidio agravado, conforme a los artículos 103 y 104 numeral 7, y en concierto para delinquir agravado según el artículo 340 del Código Penal.

Por ello, Santiago Uribe Vélez deberá cumplir una pena de 340 meses de prisión, equivalentes a más de 28 años. El fallo también impone una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Ahora bien, la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe, mediante un comunicado, señalò que, si bien respetan el fallo judicial, aseguraron que, a su juicio, la decisión desconoce la realidad probatoria del proceso.



“Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de SANTIAGO URIBE VÉLEZ interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, se lee en el comunicado.

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha enfrentado un proceso penal por presuntos vínculos con el grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”, así como por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la década de 1990.