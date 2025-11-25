En vivo
Revocan absolución y condenan a Santiago Uribe Vélez por homicidio y concierto para delinquir

Revocan absolución y condenan a Santiago Uribe Vélez por homicidio y concierto para delinquir

Tras conocerse la condena a 28 años, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente en su cuenta de X, diciendo sentir "un profundo dolor".

