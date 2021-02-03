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Alivios financieros
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Si resultó afectado por lluvias y tiene créditos pendientes, así puede acceder a alivios bancarios
El gobierno anunció alivios que contempla un paquete de medidas crediticias y financieras que comenzará a aplicarse desde el 12 de marzo.
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¿Endeudado con el Icetex? Ojo porque anuncian alivios financieros temporales
Icetex implementó una nueva campaña de alivios a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto para ayudar a los usuarios con dificultades económicas que les impida pagar sus créditos educativos.
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Corea del Norte culpa a EEUU de la crisis en Ucrania y sale en defensa de Rusia
Corea del Norte, en un comentario subido a la página web del ministerio de Exteriores, dijo que Estados Unidos es el responsable del conflicto.
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EPM perdió 634.000 millones de pesos durante la pandemia
La compañía antioqueña espera recuperarse en este 2021 con un ambicioso plan de inversiones por más de 19.1 billones de pesos.
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Alcaldía de Bogotá anuncia descuentos tributarios y subsidios para gastrobares afectados por cierres
Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre los alivios para los sectores que se han visto más afectados durante la pandemia.
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Alivios financieros no eran una condonación de las deudas: Asobancaria a deudores inconformes
Según el gremio, hoy hay unos 53 billones de pesos en deudas que cuentan con alguna clase de modificación especial por la pandemia.
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Así pagarán los giros de enero y febrero de Ingreso solidario, pero aún no hay fecha
Este sábado la directora del organismo reveló que el pago de enero y febrero de Ingreso Solidario se realizará en uno solo.
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Restauranteros piden alivio en cesantías tras la pérdida de otros 42.000 empleos en enero
La petición de los restauranteros se suma a la de los hoteleros y, para hacerla posible, el Gobierno necesitaría un decreto ley.
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¿Los alivios financieros terminaron endeudando más a los usuarios de bancos?
Una ciudadana debía 182 millones antes de la pandemia, tras acogerse a los alivios debe 189 millones, denuncia.