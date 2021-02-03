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Blu Radio  / Alivios financieros

Alivios financieros

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    Alivios financieros por lluvias.
    Foto: archivo Blu Radio, Freepik.
    Economía

    Si resultó afectado por lluvias y tiene créditos pendientes, así puede acceder a alivios bancarios

    El gobierno anunció alivios que contempla un paquete de medidas crediticias y financieras que comenzará a aplicarse desde el 12 de marzo.

  • 321972_BLU Radio. Icetex // Foto: portal.icetex.gov.co
    BLU Radio. Icetex // Foto: portal.icetex.gov.co
    Nación

    ¿Endeudado con el Icetex? Ojo porque anuncian alivios financieros temporales

    Icetex implementó una nueva campaña de alivios a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto para ayudar a los usuarios con dificultades económicas que les impida pagar sus créditos educativos.

  • 283359_BLU Radio. Kim Jong-un, líder norcoreano / Foto: AFP
    BLU Radio. Kim Jong-un, líder norcoreano / Foto: AFP
    ED JONES/AFP
    Mundo

    Corea del Norte culpa a EEUU de la crisis en Ucrania y sale en defensa de Rusia

    Corea del Norte, en un comentario subido a la página web del ministerio de Exteriores, dijo que Estados Unidos es el responsable del conflicto.

  • 374601_EPM. Foto: Cortesía
    EPM. Foto: Cortesía
    Antioquia

    EPM perdió 634.000 millones de pesos durante la pandemia

    La compañía antioqueña espera recuperarse en este 2021 con un ambicioso plan de inversiones por más de 19.1 billones de pesos.

  • Protestas de comerciantes en Bogotá.jpeg
    Protestas de comerciantes en Bogotá
    Foto: AFP
    Bogotá

    Alcaldía de Bogotá anuncia descuentos tributarios y subsidios para gastrobares afectados por cierres

    Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre los alivios para los sectores que se han visto más afectados durante la pandemia.

  • 367308_118674-dinero-plata-billetes-salario-foto-blu-radio_0_0_1_1.jpg
    118674-dinero-plata-billetes-salario-foto-blu-radio_0_0_1_1.jpg
    Economía

    Alivios financieros no eran una condonación de las deudas: Asobancaria a deudores inconformes

    Según el gremio, hoy hay unos 53 billones de pesos en deudas que cuentan con alguna clase de modificación especial por la pandemia.

  • 374858_Dinero // Foto: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, imagen de referencia
    Dinero, referencia.
    Foto: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá
    Economía

    Así pagarán los giros de enero y febrero de Ingreso solidario, pero aún no hay fecha

    Este sábado la directora del organismo reveló que el pago de enero y febrero de Ingreso Solidario se realizará en uno solo.

  • 376652_Reactivación de restaurantes en Bogotá // Foto: AFP
    Reactivación de restaurantes en Bogotá // Foto: AFP
    Nación

    Restauranteros piden alivio en cesantías tras la pérdida de otros 42.000 empleos en enero

    La petición de los restauranteros se suma a la de los hoteleros y, para hacerla posible, el Gobierno necesitaría un decreto ley.

  • Dinero, pesos, colombia
    Dinero, foto de referencia
    Foto: AFP
    Economía

    ¿Los alivios financieros terminaron endeudando más a los usuarios de bancos?

    Una ciudadana debía 182 millones antes de la pandemia, tras acogerse a los alivios debe 189 millones, denuncia.

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