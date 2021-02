Alivios financieros no eran una condonación de las deudas: Asobancaria a deudores inconformes

"Hay que entender que un alivio no es una condonación. Cuando a uno le dicen que uno le dicen que le dan un periodo de gracia quiere decir que se difiere en el tiempo el pago de ese capital e intereses. Muy importante decir que aquí no se generan intereses sobre intereses", dijo el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, al ser consultado por las quejas de usuarios del sistema en redes sociales que se quejan de que sus deudas aumentaron luego de entrar a los programas de alivio finaciero

"Si a mí no me cobraron por seis meses el capital o una deuda, si yo pido el saldo total de mi deuda pues ese saldo va a estar incrementado por los intereses dejados de pagar, pero no entran al capital", agregó.

Es decir, si usted prepagara su deuda podría abonar directamente al capital (que sigue siendo el mismo)

En las últimas semanas, varios usuarios han usado las redes para quejarse de la banca.

Una de ellas es Juliana Cuervo, una ciudadana que contó cómo un familiar suyo terminó siendo “víctima” de los alivios.

"Mi mamá es víctima del abuso de los alivios. Se solicitaron alivios de prórroga de cuota y de disminución de la misma, desde agosto de 2020.Son solo cinco meses de alivio, pero arbitrariamente y sin explicación, incrementaron el crédito 72 a 91 meses. Ella iba en la cuota 44 de 72 y ahora va en la 47 de 91. El crédito se terminaba de pagar en 2022, pero ahora es año y medio más"

Asobancaria estima que del total de la cartera en Colombia hay 53 billones de pesos en deudas con alguna clase de modificación especial por la pandemia: Desde periodos de gracia hasta la refinanciación total o cambio de las condiciones de los créditos. Hasta ahora la mayoría de los clientes ha logrado pagar sus deudas con normalidad, pero se espera que la cartera en mora siga creciendo este 2021 y los bancos aumenten sus reservas (provisiones) por lo cual sus utilidades seguirán en niveles muy inferiores a los de antes de la pandemia.

Vale recordar que la banca podrá seguir incluyendo a deudores en dificultades en el PAD (Programa de Acompañamiento a Deudores) hasta mediados de 2021.