Dos mujeres se 'mechonearon' en TransMilenio en plena Navidad: todo quedó en video

Ni siquiera la Navidad logró frenar los episodios de intolerancia que a diario se registran en el sistema de transporte masivo de Bogotá.

En plena celebración de Navidad, cuando muchos ciudadanos regresaban a sus casas para compartir con sus familias, dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea dentro de un bus de TransMilenio. La escena, como ya es costumbre, quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo ambas mujeres se enfrentan físicamente, agarrándose del cabello en medio del pasillo del articulado, mientras otros pasajeros miran atónitos la situación.

De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, el origen del altercado no habría sido una discusión por un asiento, una de las causas más frecuentes de este tipo de conflictos, sino un presunto comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las involucradas.



Este es el video de la agresión:

Según relatan testigos y se alcanza a percibir en el audio, la madre del joven reaccionó de manera violenta luego de que, al parecer, la otra mujer profiriera un insulto. Ese momento marcó el inicio del enfrentamiento, que escaló rápidamente ante la mirada de varios niños y adultos que viajaban en el bus.

Mientras el forcejeo se prolongaba durante varios minutos, algunos pasajeros intentaban intervenir para separarlas, aunque sin éxito inmediato. Incluso, en medio del caos, se escucha a una mujer decir de forma irónica “feliz Navidad”, una frase que reflejó el contraste entre la fecha de celebración y el ambiente de agresividad que se vivía dentro del vehículo.

La tensión aumentó cuando un hombre, que aparentemente acompañaba a una de las mujeres, intentó involucrarse en la pelea, lo que por poco genera una situación aún más grave. Finalmente, otro usuario logró intervenir de manera más contundente y consiguió separarlas, evitando que el enfrentamiento pasara a mayores.

Como ocurre en muchos de estos casos, mientras algunos ciudadanos pedían calma y recriminaban la falta de ejemplo, otros optaron por sacar sus celulares y grabar el episodio.

Este nuevo incidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupante normalización de las riñas en TransMilenio, un sistema golpeado por el estrés diario, la congestión y la falta de cultura ciudadana. Autoridades han reiterado llamados a la tolerancia y el respeto.