En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Detienen a la mujer viral por dejar colar usuarios en estación de TransMilenio

Detienen a la mujer viral por dejar colar usuarios en estación de TransMilenio

La Policía trasladó a seis revendedores de pasajes a Centros de Protección tras operativos en el centro de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad