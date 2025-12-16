Detienen a la mujer viral por dejar colar usuarios en estación de TransMilenio

La mujer que se hizo viral en redes sociales por permitir el ingreso ilegal de colados a una estación de TransMilenio fue sancionada y trasladada a un Centro Transitorio de Protección (CTP), como parte de un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con información oficial del Distrito, la mujer hacía parte de un grupo de seis personas sorprendidas revendiendo pasajes de manera irregular en la estación Las Nieves, en el centro de la ciudad. La ciudadanía había denunciado su actuar a través de videos difundidos en redes sociales.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las acciones permanentes contra la llamada elusión, una práctica ilegal que consiste en ingresar al sistema sin validar la tarifa, afectando la sostenibilidad financiera de TransMilenio y generando riesgos para la seguridad y la convivencia.

A los seis individuos se les impusieron las medidas correctivas correspondientes y fueron puestos a disposición de las autoridades en los Centros Transitorios de Protección, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Según el Distrito, estos traslados hacen parte de una investigación contra una estructura que estaría operando con la reventa de pasajes en el centro de Bogotá.



Estos traslados son el resultado de un trabajo sostenido y focalizado contra la venta irregular de pasajes. En 2025 hemos actuado con firmeza, identificando a los revendedores y aplicando las sanciones que permite la ley, y vamos a seguir intensificando los controles en toda la ciudad Aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

El video que generó indignación

El caso tomó relevancia luego de que se viralizara un video, grabado presuntamente en una estación de la troncal de Las Américas, en el que se observa a una mujer abriendo las puertas habilitadas para personas con discapacidad y permitiendo el ingreso de usuarios que, al parecer, habrían pagado a una cómplice ubicada al otro lado del acceso.

En las imágenes se ve cómo, en pocos segundos, deja ingresar de manera ilegal a más de diez personas. Incluso, se observa a un hombre intentando negociar su entrada, a quien ella le bloquea el paso. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y numerosos usuarios exigieron sanciones para quienes promueven este tipo de conductas.

Según la Secretaría de Seguridad, estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico Anti-Elusión del Distrito. En lo corrido de 2025, con corte al 15 de diciembre, se han realizado 133 intervenciones, con la incautación de 5.967 tarjetas TuLlave usadas para la reventa irregular.

Además, se ha logrado la identificación de 177 revendedores, la imposición de 379 comparendos y el traslado de 45 personas a Centros Transitorios de Protección. El monitoreo del fenómeno ha permitido establecer que la venta irregular se concentra principalmente en el centro y el suroccidente de la ciudad, en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe y Los Mártires.

De acuerdo con TransMilenio, la afectación económica derivada de esta práctica asciende a $417 millones en lo corrido de 2025, recursos que impactan directamente la operación del sistema.