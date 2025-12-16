“Abandonaron cinco cilindros y una volqueta cargada de dinamita”: Policía tras ataque en Cauca

Buenos Aires, Cauca, se convirtió este martes en el blanco de un hostil ataque de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Durante varias horas, los ilegales lanzaron desde primera hora de la mañana tatucos y cilindros cargados de explosivos destruyendo la Casa de Justicia, la estación de Policía, la sede del Banco Agrario y decenas de viviendas.

Incluso, el único hospital del municipio quedó fuera de servicio por cuenta de los daños causados por los explosivos y los ocho policías lesionados en la toma guerrillera fueron trasladados a clínicas de Cali.

Captura de pantalla de videos

Desde allí, el director de la Policía, general William Rincón, contó que ante los ataques indiscriminados de las disidencias fue necesario el apoyo aéreo y terrestre por parte de las Fuerzas Militares, sin embargo, los combates se extendieron hasta la noche.

“Los policías han mantenido contacto armado desde puntos diferentes con el fin de evitar cualquier afectación mayor a la población civil, defendiéndolos de todas las formas. En el ataque a la población de Buenos Aires, los delincuentes han abandonado al menos cinco cilindros y una volqueta cargada de munición y dinamita”, detalló Rincón.



El general insistió en que mantendrán el despliegue para proteger tanto a los miembros de la fuerza pública como a la población civil teniendo en cuenta que persiste el riesgo de nuevos ataques.

“Fortaleceremos nuestro servicio de Policía aquí en Buenos Aires y todas las estaciones del Cauca. Manejaremos unas acciones estratégicas con el fin de contrarrestar cualquier actuación criminal y estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de Policía”, puntualizó Rincón.