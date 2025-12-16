En vivo
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Defensoría exige detener ataques armados en Buenos Aires, Cauca, y protección urgente a civiles

La Defensoría del Pueblo pidió el cese inmediato de los ataques indiscriminados en Buenos Aires, Cauca, tras los hechos de violencia protagonizados por el Frente Jaime Martínez del EMC, que han puesto en grave riesgo a la población civil.

“Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

