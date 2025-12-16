Defensoría exige detener ataques armados en Buenos Aires, Cauca, y protección urgente a civiles

La Defensoría del Pueblo exigió la suspensión inmediata de los ataques armados que desde la madrugada de este martes se registran en el municipio de Buenos Aires, Cauca, perpetrados presuntamente por el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central (EMC). Los hechos han puesto en extremo riesgo la vida e integridad de los habitantes del casco urbano, generando un escenario de emergencia humanitaria.

De acuerdo con los reportes recibidos, hombres armados atacaron con explosivos la estación de Policía y varios sectores del municipio, además de instalar artefactos de alto poder destructivo en las vías de acceso, las cuales permanecen bloqueadas. Estas acciones, advirtió la Defensoría, violan de manera grave los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), al poner deliberadamente en peligro a la población civil y causar daños indiscriminados.

Defensoría Foto: Defensoría

La entidad alertó que, en medio de las hostilidades, familias enteras se encuentran confinadas o desplazadas, forzadas a abandonar sus hogares bajo amenazas directas. Entre las víctimas se encuentran adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema.

La Defensoría recordó que ha emitido tres Alertas Tempranas vigentes (019-2020, 019-2022 y 036-2023) en las que advirtió sobre el riesgo de incursiones violentas en este municipio. La recurrencia de estos hechos demuestra que las medidas adoptadas por las autoridades han sido insuficientes para prevenir y proteger a la población civil.



Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado urgente y categórico a todos los actores armados para que cesen de inmediato las hostilidades, se abstengan de utilizar explosivos en zonas pobladas y respeten las normas del DIH y los derechos humanos. Asimismo, solicitó a los gobiernos nacional, departamental y municipal activar con urgencia las medidas de protección, atención humanitaria y evacuación segura, garantizando el acceso a salud, acompañamiento psicosocial y corredores humanitarios.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de mantener presencia institucional y monitoreo permanente en la zona, recordando que la protección de la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades es una obligación ineludible del Estado y un mandato del Derecho Internacional Humanitario.