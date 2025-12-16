En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado

“Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado

El testimonio refleja el miedo y la desesperación que viven los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras un prolongado hostigamiento con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía.

“Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado
“Somos inocentes, por favor ayúdenos”: clamor de habitante de Buenos Aires en medio de ataque armado
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad