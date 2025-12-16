Más oportunidades para la educación superior: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de diciembre de 2025:



María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda , se pronunció sobre la asamblea constituyente.

Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, habló sobre el paro armado del ELN.

Daniel Rojas, ministro de Educación, dio detalles sobre la reforma de educación superior.

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, profundizó acerca de las consultas.

Escuche el programa completo aquí: