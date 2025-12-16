Más oportunidades para la educación superior: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de diciembre de 2025:
- María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, se pronunció sobre la asamblea constituyente.
- Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, habló sobre el paro armado del ELN.
- Daniel Rojas, ministro de Educación, dio detalles sobre la reforma de educación superior.
- Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, profundizó acerca de las consultas.
