Desmantelaron banda dedicada al hurto de relojes rolex y joyas de alta gama en Medellín

Un duro golpe contra una de las estructuras más reconocidas dedicadas al hurto en Medellín propinó el bloque de búsqueda contra el multicrimen, tras la captura de cinco integrantes de una red delincuencial dedicada al hurto de relojes de la marca Rolex y joyas de alta gama en la capital antioqueña.

El operativo, adelantado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, realizado con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, incluyó siete diligencias de registro y allanamiento con dos notificaciones en centro carcelario y dos notificaciones azules de Interpol provenientes de Panamá y España.

Según el reporte de las autoridades, durante los procedimientos también fueron incautadas cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres. Las investigaciones permitieron establecer que 19 integrantes de esta red cometieron hechos en los que se apoderaron con relojes y joyas de alto valor avaluados en cerca de 580 millones de pesos, principalmente en el sector de El Poblado.

"Durante el proceso, se logró la incautación de cuatro armas de fuego y se estableció la presunta participación de este grupo criminal en por lo menos 22 eventos de concierto para delinquir y 18 hurtos individuales", aseguró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Hay que recordar que, recientemente, tres miembros de la red habían sido asesinados en medio de disputas internas entre sus cabecillas, conocidos como ‘Mono Rolex’ y ‘el Cabe’, con predominancia en algunos sectores del nororiente de Medellín.