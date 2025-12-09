En vivo
Miembros del ELN atentaron contra peaje Cabildo en el norte del Valle de Aburrá

Miembros del ELN atentaron contra peaje Cabildo en el norte del Valle de Aburrá

A pesar de ello no se afecta la movilidad a la Costa Caribe y Santanderes. Si afecta a Santo Domingo y otros municipios.

