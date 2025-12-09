Miembros del ELN atentaron contra peaje Cabildo en el norte del Valle de Aburrá

Este martes, un nuevo atentado sacudió a Antioquía, cuando miembros de la guerrilla del ELN destruyeron con explosivos el peaje de Cabildo vía antigua entre Copacabana y Barbosa, jurisdicción de Girardota. A pesar de ello no se afecta la movilidad a la Costa Caribe.

La primera información que se conoce es que hombres armados, con siglas del ELN, llegaron hasta la caseta en zona rural entre los municipios del norte del Valle de Aburrá y al amenazar a los trabajadores de la concesión, inmediatamente le instalaron explosivos y volaron el peaje que quedó totalmente destrozado.

#Atención A esta hora miembros del ELN destruyeron con explosivos el peaje de Palocabildo vía antigua entre Copacabana y Barbosa. A pesar de ello no se afecta la movilidad a la Costa Caribe. #MañanasBlu pic.twitter.com/kyRyUI3bm3 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 9, 2025

Los hombres que llegaron en motocicletas instalaron un bafle de sonido donde se escuchaba a los delincuentes decir: “Evacue de inmediato, no se acerque que este peaje va a estallar, somos el ELN”.

Por esa situación no hay tránsito a los municipios en vía secundaria de Santo Domingo, Concepción y San Roque.



Aunque fue duro, el sonido de los explosivos no dejó personas heridas, y las autoridades se dirigen al lugar, mientras que los delincuentes tomaron rumbo desconocido.

Se tiene reportada congestión vial en esa zona entre Copacabana y Barbosa, igualmente miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y autoridades de Girardota, verifican que no exista más explosivos dejados por los miembros de esta guerrilla.