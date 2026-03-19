Gerente de campaña de Sergio Fajardo: "Es un cambio serio, seguro y por el centro"

La campaña presidencial de Sergio Fajardo ha entrado en una fase de definiciones clave con el nombramiento de sus cuadros directivos. Federico Restrepo, exgerente de EPM y excandidato al Senado, ha sido designado como el nuevo gerente de campaña, mientras que la representante electa Jennifer Pedraza asumirá el rol de jefe de debate.

Con estos movimientos, el equipo del candidato de centro busca fortalecer su estructura organizacional y programática de cara a los próximos comicios.

Foto: INNOS.

Una apuesta por el centro y la seguridad

En diálogo con Mañanas BLU, Restrepo dejó clara la hoja de ruta que seguirá la campaña en esta nueva etapa, enfatizando que se mantendrán alejados de la polarización. Según el gerente, la directriz es clara: "la línea es la que hemos seguido diciendo siempre por el centro, por fuera de los extremos y bueno, como decimos, un cambio serio, seguro, Colombia adelante".

Esta consigna busca atraer a los ciudadanos que se sienten distantes de los discursos radicales y que buscan una transición de gobierno institucional y ordenada.



Ante el panorama de las encuestas que muestran una disminución en la intención de voto por el centro, Restrepo señaló que la estrategia para ampliar la base electoral se fundamenta en una "convocatoria nacional a todos los colombianos para una propuesta que es basada en una experiencia en gobernar". El gerente resaltó que la campaña cuenta con una propuesta programática estructurada por expertos en áreas críticas como salud, educación, cultura y seguridad.



Experticia técnica y nuevas adhesiones

Uno de los pilares de esta etapa es la incorporación de figuras con alto reconocimiento técnico y ético. Restrepo subrayó que el objetivo es "gobernar Colombia con todo el conocimiento y con toda la experticia de un equipo de trabajo que trabaje realmente en solucionar los problemas y no buscarle problemas a las soluciones".

Entre los nombres que se han sumado recientemente destaca el de Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, para liderar los temas ambientales. Restrepo la describió como una persona con "todo el conocimiento, toda la experiencia... es difícil encontrar una persona más comprometida y más pragmática frente al tema de la preservación del medio ambiente".

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