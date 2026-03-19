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Gerente de campaña de Sergio Fajardo: "Es un cambio serio, seguro y por el centro"

Con estos movimientos, el equipo del candidato de centro busca fortalecer su estructura organizacional y programática de cara a los próximos comicios.

Sergio Fajardo oficializa su candidatura a la Presidencia; será su tercer intento
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Foto: X @sergio_fajardo
Por: Patricia González
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

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