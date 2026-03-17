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General Óscar Naranjo se sumó a la campaña de Sergio Fajardo.

El general en retiro, exdirector de la Policía y exvicepresidente de la República, aseguró que el respaldo al exgobernador de Antioquia corresponde a un “voto por la coherencia”.

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