General Óscar Naranjo se sumó a la campaña de Sergio Fajardo.

En la mañana de este martes, en medio de un encuentro con jóvenes para presentar su programa de vivienda, el candidato presidencial por Dignidad y Compromiso y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, confirmó el respaldo del exvicepresidente de la República y exdirector de la Policía, Gral. (R) Óscar Naranjo.

Naranjo oficializó su adhesión en una carta que tituló “Voto por la coherencia”, en la que señaló que comparte con Fajardo la idea de elegir un gobernante que “asegure la convivencia pacífica, la seguridad, la transparencia y las transformaciones sociales”.

“Votaré con convicción y coherencia para acompañar la propuesta que Fajardo ha construido con tanta pulcritud y honestidad a lo largo de muchos años, de tal manera que, bajo su liderazgo, se recobre la confianza institucional, se superen los desafíos de pobreza y marginalidad y se garantice el fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública”, sostiene Naranjo.

Fajardo saludó la adhesión reconociendo las cualidades del exvicepresidente y su experiencia en temas como la seguridad: “Para mí, un ejemplo para nuestro país, una persona que ha dedicado su vida a Colombia, con los valores éticos que él representa, su capacidad profesional y lo que ha significado para nuestro país en momentos muy difíciles y su condición personal. Además, el conocimiento de todo el territorio colombiano. Entonces, para mí es un orgullo recibir la carta de apoyo del general Naranjo”.