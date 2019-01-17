Publicidad

Blu Radio  / Oscar Naranjo

Oscar Naranjo

  • Óscar Naranjo
    Óscar Naranjo /
    Foto: AFP
    Nación

    ¿Está la seguridad en Colombia en crisis? Categóricamente sí: general (r) Naranjo

    El exvicepresidente general (r) Óscar Naranjo aseguró que el Gobierno no puede negar la crisis de seguridad que hay en Colombia

  • Óscar Naranjo
    Óscar Naranjo /
    Foto: AFP
    Nación

    "Es necesario un nuevo abordaje para superar el tema de las drogas": general (r) Óscar Naranjo

    El general en retiro Óscar Naranjo también afirmó que hoy una organización narcotraficante no está en condiciones de poner en jaque la estabilidad institucional, como sucedió hace 30 años.

  • 305471_Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Nación

    “Hay unas vocerías muy soberbias”: Naranjo analiza procesos de paz con ELN y disidencias

    El Gobierno decidió darle una segunda oportunidad a la negociación de paz con la principal disidencia de las Farc y anunció el miércoles la reanudación de los diálogos con el llamado Estado Mayor Central (EMC), un proceso marcado por el escepticismo y la desconfianza.

  • 298720_BLU Radio. Gr. Óscar Naranjo // Foto: El Espectador
    BLU Radio. Gr. Óscar Naranjo // Foto: El Espectador
    Santanderes

    Contribuí a estigmatizar la universidad, fue un error y pido perdón: general (r) Óscar Naranjo

    Asimismo, le pidió perdón no solo a las víctimas y familiares de los universitarios, también a las familias de los policías que, según Naranjo, perdieron la vida por esa confrontación adversaria entre Fuerza Pública y universitarios.

  • 344818_BLU Radio // Néstor Humberto Martínez // Foto: AFP
    BLU Radio // Néstor Humberto Martínez // Foto: AFP
    Nación

    Proceso contra 'Santrich' fue un infundio construido por la DEA con ayuda del fiscal: Petro

    El senador dijo en Mañanas BLU que escuchó las conversaciones, en los que aparecen nombres de personas que no tienen nada que ver con el supuesto montaje

  • 324990_BLU Radio // Palacio Liévano // Foto: Alcaldía de Bogotá
    BLU Radio // Palacio Liévano // Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    General Naranjo confirma que no será candidato a la Alcaldía de Bogotá

    Considera que su carrera pública llegó a su final, luego de 42 años de servicio

  • 290932_Blu Radio. Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Blu Radio. Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Nación

    En EE.UU. conocen muy bien mi lucha contra los Cifuentes Villa: Óscar Naranjo

    Recalcó que nunca recibió un peso de una organización criminal y, es más, jamás le ofrecieron dinero.

  • 289639_BLU Radio: Vicepresidente Óscar Naranjo / Foto: BLU Radio
    BLU Radio: Vicepresidente Óscar Naranjo / Foto: BLU Radio
    Judicial

    Gral. Naranjo califica de "mentira" señalamientos de narco en audiencia del Chapo

    El narco Alex Cifuentes menciona pagos mensuales para proteger a su familia; Naranjo dice que “una mentira que se cae cuando la evidencia demuestra todo lo contrario”

  • 305471_Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Óscar Naranjo. Foto: BLU Radio
    Nación

    Vargas Lleras le propuso al general Óscar Naranjo ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

    El ofrecimiento lo hizo a través de una llamada el 18 de diciembre pasado.

  • 317387_Blu Radio // Diego Becerra - General Oscar Naranjo // Fotos: Twitter Oscar Naranjo / Cortesia
    Blu Radio // Diego Becerra - General Oscar Naranjo // Fotos: Twitter Oscar Naranjo / Cortesia
    Judicial

    Ex vicepresidente Naranjo, llamado como testigo en caso del grafitero Diego Becerra

    Abogada de familiares de la víctima también pidió la declaración del entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño.

