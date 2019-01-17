Blu Radio Oscar Naranjo
¿Está la seguridad en Colombia en crisis? Categóricamente sí: general (r) Naranjo
El exvicepresidente general (r) Óscar Naranjo aseguró que el Gobierno no puede negar la crisis de seguridad que hay en Colombia
"Es necesario un nuevo abordaje para superar el tema de las drogas": general (r) Óscar Naranjo
El general en retiro Óscar Naranjo también afirmó que hoy una organización narcotraficante no está en condiciones de poner en jaque la estabilidad institucional, como sucedió hace 30 años.
“Hay unas vocerías muy soberbias”: Naranjo analiza procesos de paz con ELN y disidencias
El Gobierno decidió darle una segunda oportunidad a la negociación de paz con la principal disidencia de las Farc y anunció el miércoles la reanudación de los diálogos con el llamado Estado Mayor Central (EMC), un proceso marcado por el escepticismo y la desconfianza.
Contribuí a estigmatizar la universidad, fue un error y pido perdón: general (r) Óscar Naranjo
Asimismo, le pidió perdón no solo a las víctimas y familiares de los universitarios, también a las familias de los policías que, según Naranjo, perdieron la vida por esa confrontación adversaria entre Fuerza Pública y universitarios.
Proceso contra 'Santrich' fue un infundio construido por la DEA con ayuda del fiscal: Petro
El senador dijo en Mañanas BLU que escuchó las conversaciones, en los que aparecen nombres de personas que no tienen nada que ver con el supuesto montaje
General Naranjo confirma que no será candidato a la Alcaldía de Bogotá
Considera que su carrera pública llegó a su final, luego de 42 años de servicio
En EE.UU. conocen muy bien mi lucha contra los Cifuentes Villa: Óscar Naranjo
Recalcó que nunca recibió un peso de una organización criminal y, es más, jamás le ofrecieron dinero.
Gral. Naranjo califica de "mentira" señalamientos de narco en audiencia del Chapo
El narco Alex Cifuentes menciona pagos mensuales para proteger a su familia; Naranjo dice que “una mentira que se cae cuando la evidencia demuestra todo lo contrario”
Vargas Lleras le propuso al general Óscar Naranjo ser candidato a la Alcaldía de Bogotá
El ofrecimiento lo hizo a través de una llamada el 18 de diciembre pasado.
Ex vicepresidente Naranjo, llamado como testigo en caso del grafitero Diego Becerra
Abogada de familiares de la víctima también pidió la declaración del entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Francisco Patiño.