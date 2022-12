General Naranjo confirma que no será candidato a la Alcaldía de Bogotá

Tal como lo había anticipado BLU Radio, el general en retiro Óscar Naranjo dijo “no” a la propuesta hecha por Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá.



En diálogo con BLU Radio, dijo que no tiene ninguna aspiración política: “La verdad es que seré consistente y coherente con lo que he dicho siempre: no participaré en procesos electorales, no tengo interés en ser candidato a la Alcaldía de Bogotá”.Vea también: En EE.UU. conocen de mi lucha contra los Cifuentes Villa: Óscar Naranjo

Añadió que dedicará su vida a la academia, pues considera que su carrera pública llegó a su final, luego de 42 años.

“Más allá de lo público hay otras aspiraciones, como por ejemplo estar conectado a la academia, poder recrear y escribir algunas notas de lo que ha sido el desempeño público”, puntualizó.