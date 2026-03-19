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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Balacera entre 'Pepes' y 'Costeños' en Barranquilla: seis heridos, uno de ellos cuñado de 'Castor'

Balacera entre 'Pepes' y 'Costeños' en Barranquilla: seis heridos, uno de ellos cuñado de 'Castor'

Las investigaciones alrededor de este caso fueron asumidas por un equipo especial del CTI de la Fiscalía.

Balacera norte Barranquilla.png
Las autoridades en Barranquilla en el lugar de los hechos.
Foto: Redes de apoyo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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