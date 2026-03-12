Condenan a 26 años de cárcel a 'Castor', cabecilla de Los Costeños: aceptó 95 asesinatos

Después de una larga negociación con la Fiscalía, finalmente Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, firmó un preacuerdo con el ente acusador y fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los ataques sicariales que él ordenó como máximo cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños, los cuales dejaron más de un centenar de víctimas.

En la negociación, avalada por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla y socializada a los familiares de más de 130 víctimas en una macrodiligencia reciente, alias ‘Castor’ admitió ser el responsable de 95 asesinatos y de otros múltiples ataques armados que dejaron 38 personas heridas en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad.

Durante la investigación “se estableció que las acciones sicariales fueron ordenadas por alias ‘Castor’ como parte de una confrontación violenta con otras estructuras delictivas por el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla”, informó la Fiscalía.

Inclusive, en su largo prontuario criminal también se reporta un caso en 2023, cuando amenazó a un funcionario de la Fiscalía, a través de mensajería instantánea, por las acciones judiciales que este adelantaba contra la organización delincuencial de ‘Los Costeños’.



Como se recordará, ‘Castor’ fundó la banda Los Costeños en 2012 y desde entonces lideró esta peligrosa estructura criminal, ordenando asesinatos y extorsiones, y controlando la venta de estupefacientes al menudeo en Barranquilla y su área metropolitana, con la instrumentalización de niños y adolescentes en este territorio.

Huyó hacia Venezuela y en mayo de 2019 fue capturado en el vecino país, donde permaneció en prisión durante cuatro años hasta que en abril de 2023 se logró su extradición a Colombia, que lo requería y hasta ofrecía por él 500 millones de pesos de recompensa.

Desde entonces, ‘Castor’ ha estado tras las rejas y en la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Tras su condena, deberá permanecer en prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, estas dos conductas agravadas; porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y amenazas a servidor público.