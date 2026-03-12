En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Condenan a 26 años de cárcel a 'Castor', cabecilla de Los Costeños: aceptó 95 asesinatos

Condenan a 26 años de cárcel a 'Castor', cabecilla de Los Costeños: aceptó 95 asesinatos

Jorge Eliécer Díaz Collazos llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue socializado con las víctimas y avalado por un juez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad