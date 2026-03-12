En vivo
Hallan muerta en la calle a 'la cigüeña' que visitó Barranquilla: "Fue por causas antrópicas"

Hallan muerta en la calle a 'la cigüeña' que visitó Barranquilla: "Fue por causas antrópicas"

El animal estaba en una ruta migratoria, pero se habría quedado desorientada en los alrededores de la ciudad.

