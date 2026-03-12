Investigarán a cuatro jurados de votación de Barranquilla por presuntas irregularidades

La destrucción masiva de votos que se está aplicando en el centro de escrutinios en Barranquilla tendrá doliente. Lo que habría sido un aparente error por parte de varios jurados de votación, quienes entregaron tarjetones dobles a Cámara y Senado, pese a su prohibición, serán procesados como funcionarios públicos e investigados por la Procuraduría.

El anuncio lo realizó en la mañana de este jueves el Ministerio Público, a establecer que los ciudadanos Javier Fonseca, Sandra Milena Henao, Jerson Yesid Rengifo y Caterine Martínez Villegas serán objeto de una investigación disciplinaria que fueron jurados en la zona 11, puesto 3 en Barranquilla, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados.

Aunque estas personas no trabajan con ninguna entidad pública, serán procesados como funcionarios públicos, debido a que la función como jurados los convierte, por un día, en un servidor del Estado.

De acuerdo con la Procuraduría, entre los cuestionados casos está la situación que se presentó en una mesa donde aparecieron consignados 345 votos, pese a que la mesa solo tenía 183 votantes inscritos. Este caso, que fue revelado en primicia por Blu Radio, llevó a que fueran eliminados 212 votos al azar, reconfigurando el resultado final de la mesa e, incluso, amenazando con no reflejar la voluntad del pueblo llevada a las urnas.



Otro de los cuestionados casos se presentó en una segunda mesa donde hallaron que de 183 votantes habilitados, fueron introducidos 290 tarjetones a las urnas, generando una diferencia de 107 votos.

Por esto se practicaran pruebas documentales, se establecerán circunstancias de tiempo, modo y lugar por la actuación procesal.