Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Investigarán a cuatro jurados de votación de Barranquilla por presuntas irregularidades

Investigarán a cuatro jurados de votación de Barranquilla por presuntas irregularidades

Los jurados no habrían verificado que hubiera el mismo número de votantes que votos depositados en las urnas, lo que será revisado como una presunción de irregularidad.

