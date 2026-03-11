Caen presuntos sicarios en el sur de Barranquilla: hacían santería antes de matar

Hasta los barrios La Sierrita y California, en el sur de Barranquilla, llegaron varios uniformados de la Policía Metropolitana de la ciudad para capturar a siete personas y aprehender a un adolescente por sus presuntas vinculaciones a varios asesinatos perpetrados en la capital del Atlántico.

Precisamente, el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, señaló que allí cayeron hombres como alias Russo, presunto sicario al servicio de 'Los Pepes' -que junto a sus amigos- adelantaba rituales de santería previo a las órdenes encomendadas.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los capturados estarían presuntamente involucrados en varios casos de homicidio ocurridos en los sectores de Las Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita. Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de cinco armas de fuego, tres proveedores, 53 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente 100 gramos de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.

Entre los capturados también se encuentra un sujeto conocido con el alias de 'El Animal', presunto sicario que registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.



Los capturados registran en conjunto 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez indicó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la Policía Nacional contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana, reiterando que se continuarán intensificando las acciones operativas y judiciales para contrarrestar los delitos de mayor impacto en la ciudad.