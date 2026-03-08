En vivo
Blu Radio / Regiones / Caribe / Cuatro personas han sido capturadas en Atlántico cuando intentaban votar este domingo

Cuatro personas han sido capturadas en Atlántico cuando intentaban votar este domingo

Los capturados presentaban órdenes de captura vigentes por diferentes delitos.

