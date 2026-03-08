Cuatro personas han sido capturadas en Atlántico cuando intentaban votar este domingo

En medio del desarrollo de la jornada electoral de este domingo, al menos cuatro personas han sido capturadas en Atlántico en momentos en que ejercían su derecho al voto.

En un primer caso, las autoridades realizaron la captura de un hombre que era requerido por la justicia por un presunto caso de abuso sexual con una menor de edad. El procedimiento se registró en el puesto de votación instalado en el colegio Sofía Camargo de Lleras, en Barranquilla, cuando el ciudadano Honer Bello Morales llegó al lugar para sufragar.

Según la información preliminar, al verificar sus datos en el sistema, las autoridades evidenciaron que Bello tenía un requerimiento judicial vigente por el presunto delito de abuso sexual, a raíz de un caso ocurrido en el año 2023 en el municipio de Soledad, Atlántico.

Esta persona, capturada de inmediato en el sitio, tiene cinco anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.



Entretanto, en el municipio de Campo de la Cruz fue capturado otro hombre requerido por el delito de deserción. Esta persona, que responde al nombre de Deivis Reales Páez, de 22 años, fue capturado cuando votaba en la IE Pánfilo Cantillo, donde al revisarle sus antecedentes la Policía también encontró que tiene una anotación por abuso sexual.

Una tercera captura se produjo en la institución educativa San Cayetano de Gallego, corregimiento de Sabanalarga, donde capturaron mediante orden judicial a Alberto Rafael Lobo López, de 62 años, requerido por el delito de abigeato.

A su vez, en la IE Nuestra Señora de la Misericordia, del municipio de Soledad, recién fue capturada otra persona cuando sufragaba en la mesa 5 de este puesto de votación.