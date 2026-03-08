Largas filas en puestos de votación de Barranquilla a una hora para que abran las urnas

A solo una hora de que se abran las urnas para que inicien las votaciones en Barranquilla varios puestos de votación presentaron largas filas. Uno de estos puntos de votación es la Institución Educativa Distrital Sonia Ahumada, ubicada en el barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla.

En este punto, donde hay unas 8.500 personas habilitadas para sufragar, a las 7:00 de la mañana ya habían más de 500 personas esperando que se abrieran las mesas de votación.

De acuerdo con lo manifestado por un hombre que es el primero en la fila, este llegó al colegio hacia las 10:00 de la mañana del sábado y pernoctó a las afueras del puesto de votación para hacer el primero en poder ejercer el voto.

"Yo me vine desde ayer para poder coger un buen puesto, ya que este colegio siempre tiene largas filas. No me preocupé por la comida, porque justo enfrente hay un restaurante y ahí pude comprar mis alimentos", expresó el ciudadano.



#LaElecciónEsColombia Este es el panorama a las afueras de la Institución Educativa Sonia Ahumada en el barrio ciudad Modesto. A esta hora hay más de 500 personas concentradas en el punto de votación.



Se conoció que hubo ciudadanos que están haciendo fila desde el día anterior pic.twitter.com/1EbRDwmNtl — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 8, 2026

La situación con las largas filas se extiende también a diferentes localidades en Barranquilla. En el colegio Don Bosco, la fila se extiende por varios metros con varios adultos mayores en esta.

A lo que se suma una situación similar en la zona norte centro histórico de Barranquilla, en el colegio María Inmaculada, donde los votantes manifiestan que prefieren madrugar para evitar el golpe por el sol.

Publicidad

En la Institución Educativa Cultural de Las Malvinas la fila de sufragantes da la vuelta. Son cientos de personas las que madrugaron a este punto de votación donde hay 12.340 personas habilitadas para votar en 37 mesas.