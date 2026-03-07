Cambian dirección de 58 puestos de votación en el exterior durante la jornada electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la Cancillería modificó la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas presidenciales, que se realizan fuera del país desde el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con la entidad, los cambios se realizaron en 16 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Alemania y Venezuela, donde reside una importante comunidad de colombianos habilitados para votar.

El mayor número de modificaciones se registra en Estados Unidos, con 25 puestos, seguido por Brasil, con 8; España, con 5; Alemania, con 4; y Venezuela, con 3. También hubo actualizaciones en China, Ecuador, Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia.

Según explicó la Registraduría, los puestos de votación en el exterior son definidos por las oficinas consulares, que realizan ajustes logísticos dependiendo de las condiciones de cada país. Por esa razón, las autoridades recomendaron a los ciudadanos consultar permanentemente las páginas web y redes sociales de los consulados para confirmar la dirección exacta de su puesto de votación.



La entidad también recordó que los colombianos pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación “aVotar”, disponible de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles, o ingresando a la página web oficial de la Registraduría en la sección de Elecciones 2026.

A diferencia de lo que ocurre dentro del país, donde las elecciones se realizan en un solo día, los colombianos en el exterior cuentan con varios días para ejercer su derecho al voto.

En ese sentido, la Registraduría invitó a los ciudadanos residentes fuera de Colombia a participar en la jornada electoral y verificar previamente su puesto de votación, con el fin de evitar contratiempos y garantizar su participación en la elección del nuevo Congreso y en las consultas interpartidistas de precandidatos presidenciales.