Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia. A diferencia de otros sorteos tradicionales, este juego combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una dinámica que amplía las posibilidades de ganar y que ha despertado el interés de miles de apostadores en todo el país.

Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 7 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una mecánica sencilla que permite a los participantes realizar sus apuestas de forma rápida. Para jugar, los apostadores deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este sistema brinda mayor flexibilidad a los jugadores y aumenta las alternativas para intentar acertar el resultado del sorteo.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es que permite participar con montos accesibles.

Los valores establecidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

$500 pesos colombianos por jugada. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la validez del tiquete y facilita el proceso de cobro en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que obtengan un premio en el Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.

Documentos básicos

Para reclamar el premio se deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado.

se deben presentar los documentos básicos y el formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente, y el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato que combina números y signos del zodiaco, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las modalidades de chance más consultadas en Colombia por los apostadores que revisan los resultados todos los días con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

