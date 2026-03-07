En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cartagena tendrá 37 puestos de votación con sistemas biométricos mesa a mesa

Cartagena tendrá 37 puestos de votación con sistemas biométricos mesa a mesa

La Alcaldía destinó 5.000 millones de pesos para apoyar la logística de la Registraduría, en materia de transporte, sillas, mesas, vallas de seguridad, plantas eléctricas, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad