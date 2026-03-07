Cartagena tendrá 37 puestos de votación con sistemas biométricos mesa a mesa

Ochocientas 65 mil 352 personas se encuentran habilitadas para votar este domingo 8 de marzo en 137 puestos de votación ubicados en la ciudad de Cartagena, de los cuales 91 son instituciones educativas.

Una de las novedades que tendrá la ciudad este año es que en 31 de estas instituciones educativas se realizarán sistemas de verificación biométrica mesa a mesa. Entre los puestos de votación donde se realizará esta biometría aparecen el Colegio Liceo Bolívar, la Institución Educativa Madre Laura, Institución Educativa Antonio Nariño, Institución Educativa Fe y Alegría, Institución Educativa Juan José Nieto, Institución Educativa La Consolata, Institución Educativa 20 de Julio y la Institución Educativa Fredonia.

La alcaldesa (E) de Cartagena, María Patricia Porras, aseguró que Cartagena fue escogida como ciudad piloto para este sistema de biométrica “Tendremos sistemas biométricos mesa a mesa, y no por puestos de votación, así que somos piloto en Cartagena”, señaló.

Foto de referencia.

En capital de Bolívar, el Distrito destinó 5 mil millones de pesos para brindar apoyo logístico a la Registraduría durante la jornada de este domingo. Los recursos se destinaron a transporte de jurados, instalación de vallas, sillas, mesas y plantas eléctricas, entre otros.

“Hemos dispuesto los recursos necesarios, por el orden de los $5.000 millones, para apoyar puestos de votación, vehículos, transporte fluvial, para movilizar jurados de votación, funcionarios de la Procuraduría, de la Registraduría y de los organismos de control. También estaremos acompañando a la Personería Distrital.

Adicionalmente, tendremos Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 6:00 de la mañana del domingo, para garantizar esta jornada electoral y transmitirle a la ciudadanía que la Alcaldía Mayor de Cartagena está comprometida con la democracia”, indicó la alcaldesa encargada.

En la ciudad también el Departamento Distrital de Salud emitió alerta amarilla hospitalaria, tanto en capacidad hospitalaria como en las urgencias, controladas a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED).

Foto: AFP

Ley Seca a partir de las 6:00 p.m. de este sábado

Además de la prohibición del consumo y el expendio de licor, entre las 6:00 de la tarde de este sábado 7 de marzo y las 6:00 de la mañana del lunes 9 de marzo, en Cartagena se restringió la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, gas propano y mudanza.

Asimismo, la realización de eventos, reuniones y desfiles en espacios públicos. También el parqueo de vehículos en inmediaciones Puestos de votación e instalaciones militares.

En la ciudad también se restringió el uso de parques y escenarios deportivos disponibles para el desarrollo de actividades. Y el Parque Centenario, donde se instalarán algunas mesas de votación, tampoco estará disponible para el público desde el sábado hasta el próximo lunes.

La Policía Metropolitana de Cartagena, por su parte, que tiene bajo su cargo el 90% de las mesas de votación, dispuso de más de 1.000 uniformados para custodiar la jornada. En total, serán 872 uniformados dedicados exclusivamente a garantizar la seguridad en los puestos de votación, mientras más de 500 prestarán servicios de protección a candidatos.