Más de $3.300 millones en efectivo fueron incautados antes de elecciones del 8 de marzo

La Policía Nacional de Colombia reportó la incautación de 3.365 millones de pesos en efectivo en lo corrido de 2026, como resultado de operativos y controles realizados en diferentes regiones del país. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, estos procedimientos se han desarrollado en al menos 16 departamentos y han dejado 27 casos de incautación de dinero.

Entre los casos más recientes está el registrado en Valledupar, en el que se logró la captura de un ciudadano y la incautación de $50.000.000 y 2.982 panfletos con propaganda política al interior de un vehículo. Este caso, particularmente, continúa en investigación por presuntos delitos electorales.

Por su parte, en la capital, el caso más reciente ocurrió en la localidad de Santa Fe, donde fue capturada una persona a la que se le encontraron $631 millones en efectivo, que no logró justificar su procedencia. También se destaca un operativo en Montería, Córdoba, donde las autoridades incautaron más de $434 millones que eran transportados en un vehículo particular.

Otros procedimientos de incautación de altos montos de dinero se han realizado en Sincelejo, Sucre; en Apartadó, Urabá; y en Antioquia, en municipios como Puerto Triunfo y La Pintada. Las sumas incautadas en estas regiones oscilan entre los $150 millones y los $275 millones. El dinero habría sido transportado en carros, motocicletas, lanchas o incluso oculto en prendas de vestir.



Según la información entregada por las autoridades, en medio de estos operativos también se han realizado 36 capturas relacionadas con estos hechos. Algunas de estas personas quedaron en libertad mientras avanza su proceso judicial y otras están a la espera de que un juez defina su situación.

Incautaciones de dinero 2026 Policía Nacional General

Incautaciones de dinero previo a elecciones Policía Nacional