En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Más de $3.300 millones en efectivo fueron incautados antes de elecciones del 8 de marzo

Más de $3.300 millones en efectivo fueron incautados antes de elecciones del 8 de marzo

Los tres departamentos con más casos presentados en Colombia son el Meta, Valle del Cauca y Cesar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad