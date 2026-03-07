Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de apuesta, los valores accesibles para participar y un proceso claro para reclamar los premios.



Número ganador del Chontico Día hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 7 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada opción ofrece distintas probabilidades de ganar y premios diferentes, lo que permite a los jugadores escoger la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas opciones, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

Otro de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es el costo accesible de las apuestas. Los valores están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan participar.

Los montos autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su forma de jugar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.



Documentos obligatorios

Para reclamar un premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad.

solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar los premios, el chance Chontico Día sigue posicionándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.