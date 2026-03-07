Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de apuesta, los valores accesibles para participar y un proceso claro para reclamar los premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 7 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada opción ofrece distintas probabilidades de ganar y premios diferentes, lo que permite a los jugadores escoger la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia.
Entre las principales modalidades se encuentran:
Gracias a estas opciones, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.
Otro de los factores que ha impulsado la popularidad de este juego es el costo accesible de las apuestas. Los valores están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan participar.
Los montos autorizados son:
Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su forma de jugar.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.
Documentos obligatorios
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar los premios, el chance Chontico Día sigue posicionándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.