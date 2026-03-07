Gobierno aprobó el Conpes Pacífico: más de $12 billones le apuestan a transformar la región

El Gobierno nacional dio luz verde a una de las apuestas de planificación más ambiciosas para el Pacífico colombiano en los últimos años. Se trata del nuevo CONPES de la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico, una estrategia que busca reducir las brechas históricas de desigualdad en esta región a través de una inversión de $12,35 billones durante la próxima década.

La iniciativa fue liderada por la Vicepresidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y se presenta como una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales en un territorio que durante décadas ha enfrentado rezagos sociales, económicos e institucionales.

En total, el documento contempla 166 acciones que serán ejecutadas por 18 ministerios y 27 entidades del Estado, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del Pacífico desde distintos frentes.



El nuevo CONPES busca convertirse en el principal instrumento de planificación estatal para la región. Según el Gobierno, la estrategia articula esfuerzos entre la Nación y los territorios para avanzar en un modelo de desarrollo integral.

Entre las áreas que se pretenden fortalecer están:



Desarrollo social y acceso a derechos.

Crecimiento económico regional.

Protección ambiental.

Fortalecimiento institucional.

La apuesta no solo contempla inversión pública, sino también coordinación entre entidades para que las políticas tengan continuidad durante los próximos diez años.



De acuerdo con el Ejecutivo, este documento representa el mayor ejercicio de planificación realizado hasta ahora para el Pacífico colombiano.

Inversión de $12,35 billones para cerrar brechas históricas en el Pacífico

Uno de los pilares de la política es enfrentar las desigualdades estructurales que han marcado a la región. El documento reconoce explícitamente problemáticas como la exclusión histórica y el racismo estructural que han afectado a las comunidades del Pacífico.

Para la vicepresidenta Francia Márquez, la aprobación del CONPES representa un paso importante para saldar una deuda histórica con estos territorios.

Según explicó, la política busca abrir oportunidades reales para las comunidades mediante una agenda enfocada en derechos, desarrollo territorial y justicia social.

El diseño del documento también incluyó un proceso de participación con actores locales. Durante su construcción se realizaron:



Espacios de diálogo con comunidades.

Mesas técnicas con autoridades territoriales.

Ejercicios de concertación con organizaciones sociales.

Este proceso permitió incorporar las prioridades y visiones de desarrollo planteadas por líderes comunitarios y autoridades regionales.

Pacífico colombiano proyecta inversiones por $60,9 billones en diez años

Aunque el CONPES contempla inicialmente $12,35 billones, la estrategia hace parte de un paquete más amplio de inversiones que elevaría la cifra total a $60,9 billones en la próxima década.

Ese monto incluye diferentes instrumentos de financiación, entre ellos:



$43,5 billones a través de Pactos Territoriales en Nariño, Cauca y Chocó.

en Nariño, Cauca y Chocó. $12,23 billones destinados a 37 proyectos estratégicos en sectores como transporte, educación, salud, vivienda, ambiente y agua potable.

en sectores como transporte, educación, salud, vivienda, ambiente y agua potable. $2,4 billones ejecutados entre 2022 y 2026 para proyectos impulsados desde la Vicepresidencia.

Con este conjunto de inversiones, el Gobierno busca acelerar la transformación del Pacífico colombiano y fortalecer el desarrollo de una región clave para el país.

La apuesta, según las autoridades, pone en el centro a las comunidades y plantea una ruta para avanzar hacia un territorio con mayores oportunidades, equidad y desarrollo sostenible.