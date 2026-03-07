Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su popularidad se debe a los sorteos diarios, la facilidad para apostar y las distintas modalidades de juego que ofrece a los participantes.



Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 7 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite que los apostadores tengan oportunidades constantes para participar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 de la tarde, momento en el que los jugadores pueden consultar si su número resultó favorecido. La publicación puntual de los resultados ha contribuido a mantener la confianza de los participantes en este tradicional juego.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir según su estrategia o presupuesto. Cada opción tiene probabilidades y premios diferentes dependiendo del nivel de acierto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas opciones, el juego permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo en la región Caribe es su accesibilidad económica. Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar y probar suerte en el sorteo.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos requeridos

Para reclamar el pago es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, y el pago se realiza mediante transferencia bancaria, generalmente en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el chance Sinuano Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores del Caribe colombiano que revisan los resultados cada día.