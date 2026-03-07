Cayó alias 'Zeta' cabecilla del ELN en Arauca, tenía menores venezolanos en sus filas

"Producto de ese combate, un muerto en desarrollo de operaciones militares, hubo también siete menores recuperados, de los cuales uno está herido, pero ya está siendo atendido. Por otra parte, algo que nos llamó la atención es que de los siete menores, cinco presuntamente serían venezolanos, también se capturaron seis adultos.

"Pero el aspecto más relevante de esta operación es que se capturó alias 'Zeta', el principal cabecilla de esta comisión que venía extorsionando y secuestrando", reveló el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez a Noticias Caracol.

En la operación también se incautauron 13 armas largas, material de intendencia y comunicaciones.

Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas Farc, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región.



El enfrentamiento se produjo en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia para las que el ELN declaró esta semana un cese el fuego unilateral que comenzó este sábado y terminará el 10 de marzo, con el fin de no interferir en el proceso electoral, según dijo esa guerrilla.

