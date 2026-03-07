En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó alias 'Zeta' cabecilla del ELN en Arauca, tenía menores venezolanos en sus filas

Cayó alias 'Zeta' cabecilla del ELN en Arauca, tenía menores venezolanos en sus filas

En un operativo del Ejército Nacional en el municipio de La Conquista, en el departamento de Arauca, las Fuerzas Militares lograron la capturó a alias 'Zeta', cabecilla del ELN en Arauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad