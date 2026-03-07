En vivo
Armada despliega más de 4.300 marinos para garantizar seguridad electoral en el Caribe

Las tropas cubrirán 238 puestos de votación en zonas rurales e insulares de cuatro departamentos durante la jornada democrática de este 8 de marzo.

despliega más de 4.300 marinos para garantizar seguridad electoral.jpg
Despliega más de 4.300 marinos para garantizar seguridad electoral.
Foto: Armada Nacional.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

