Armada despliega más de 4.300 marinos para garantizar seguridad electoral en el Caribe

La Armada activó un amplio dispositivo de seguridad en el Caribe colombiano para garantizar el desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales de este domingo 8 de marzo, en el marco del Plan Seguridad y Democracia 2026.

A través de la Fuerza Naval del Caribe, la institución desplegó cerca de 4.300 marinos e infantes de marina que estarán encargados de custodiar 238 puestos de votación ubicados en zonas rurales e insulares de los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba y Sucre.

El operativo se desarrolla en coordinación con el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de crear un ambiente de confianza, estabilidad y presencia institucional en la región durante la jornada electoral.

De acuerdo con la Armada, el despliegue busca garantizar que más de 281.000 ciudadanos habilitados para votar puedan ejercer su derecho de manera libre y segura, bajo la protección de las autoridades y en cumplimiento de la Constitución y la normatividad electoral vigente.



Además del acompañamiento directo en los puestos de votación, la Fuerza Naval del Caribe mantiene operaciones de seguridad marítima, terrestre y fluvial en los nueve departamentos bajo su jurisdicción, con unidades navales y tropas de Infantería de Marina desplegadas para prevenir cualquier alteración del orden público.

Brigada de Infantería. Foto: Armada Nacional.

La institución también destacó la articulación interinstitucional entre las entidades del Estado en la región, lo que ha permitido anticipar riesgos, fortalecer los esquemas de protección y garantizar la logística necesaria para el desarrollo de los comicios.

La Armada aseguró que mantendrá alistamiento logístico y planeamiento operacional permanente durante toda la jornada electoral, con el propósito de brindar condiciones de seguridad a los habitantes del Caribe colombiano y proteger la legitimidad del proceso democrático.

