En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Reconocida influencer murió en grave accidente de moto: su padre falleció tras enterarse

Reconocida influencer murió en grave accidente de moto: su padre falleció tras enterarse

La joven, quien era conocida por sus publicaciones en redes sociales sobre su vida diaria, murió tras sufrir un accidente chocando contra un vehículo. Su padre no pudo soportar la noticia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad