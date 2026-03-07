Reconocida influencer murió en grave accidente de moto: su padre falleció tras enterarse

Una tragedia familiar ha generado conmoción en redes sociales y entre miles de seguidores de una creadora de contenido que perdió la vida en un violento accidente de tránsito. La joven, conocida por compartir en internet su estilo de vida y su pasión por las motocicletas, falleció tras un siniestro ocurrido en horas de la mañana, hecho que posteriormente desencadenó una segunda muerte que profundizó el drama.

El caso ocurrió el pasado 3 de marzo en Brasilia, donde la influencer brasileña Karla Thaynnara, de 25 años, se movilizaba en su motocicleta por una autopista cuando ocurrió el accidente. Según reportaron medios locales, la joven habría perdido el control del vehículo mientras transitaba por la vía, lo que desencadenó una serie de hechos que terminaron en tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, la motociclista intentó maniobrar para evitar el impacto, pero terminó chocando contra un automóvil. El fuerte golpe provocó que saliera expulsada de la moto y cayera sobre el asfalto. Instantes después, un camión que se desplazaba detrás no alcanzó a detenerse y terminó atropellándola.

La gravedad de las heridas hizo que muriera en el lugar antes de que los equipos de emergencia pudieran auxiliarla. Testigos que presenciaron el accidente alertaron a las autoridades y a los servicios de salud, pero la joven ya no presentaba signos vitales.



Karla Thaynnara, de 25 años. Foto: Redes sociales

Padre de la influencer murió tras enterarse

La tragedia se volvió aún más dolorosa minutos después. El padre de la influencer, José Carlos Andrade Nogueira, un oficial retirado, llegó al sitio del accidente tras recibir la noticia. Según reportó la prensa local, al ver el cuerpo de su hija en la vía sufrió una profunda crisis emocional y falleció poco después en el mismo lugar. Aunque las autoridades intentaron intervenir para evitarlo, no lograron impedir el desenlace.

Tras confirmarse lo ocurrido, familiares de Karla Thaynnara utilizaron sus redes sociales para comunicar la noticia y agradecer los mensajes de apoyo que comenzaron a llegar desde distintas partes.

“Queridos amigos y familia. Con gran pesar anunciamos la muerte de Karla Thaynnara. Tuvo un accidente de moto y no se resistió. Agradecemos a todos su cariño y pedimos oración por la familia”, escribió la familia en una publicación.

La joven acumulaba más de 61.000 seguidores en Instagram, plataforma donde compartía momentos de su vida diaria, rutinas de entrenamiento y publicaciones junto a su hija de siete años. Además de su actividad en redes sociales, trabajaba como enfermera y también en una concesionaria de motocicletas.

Ese empleo le permitió cumplir uno de sus objetivos personales: comprar un apartamento para vivir con su hija. En una publicación realizada en agosto de 2025 celebró ese logro con un mensaje que ahora ha sido recordado por sus seguidores: “Es más que cuatro paredes y un techo: es la prueba de que los sueños realmente se hacen realidad cuando te niegas a rendirte”.

La familia informó que el funeral de la influencer y su padre se realizará de manera conjunta. Como homenaje, amigos y motociclistas organizarán una caravana de motos que acompañará el cortejo fúnebre hasta el cementerio, un gesto simbólico para honrar la pasión que marcó gran parte de su vida.