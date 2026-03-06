Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de apuesta, los valores accesibles para participar y un sistema claro para reclamar los premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 6 de marzo de 2026 es el 3281 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada opción ofrece diferentes probabilidades de ganar y premios distintos, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se adapte a su estrategia.
Las principales modalidades son:
Gracias a estas alternativas, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren jugadas con más probabilidades de acierto.
El costo de las apuestas es otro factor que ha contribuido a la popularidad de este juego entre los apostadores. Los valores están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan participar.
Los montos autorizados son:
Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su estrategia de juego.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.
Documentos obligatorios
Requisitos según el valor del premio
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.