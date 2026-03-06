Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de apuesta, los valores accesibles para participar y un sistema claro para reclamar los premios.



Número ganador del Chontico Día hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 6 de marzo de 2026 es el 3281 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 3281

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 281

La quinta: 4

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada opción ofrece diferentes probabilidades de ganar y premios distintos, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se adapte a su estrategia.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren jugadas con más probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de las apuestas es otro factor que ha contribuido a la popularidad de este juego entre los apostadores. Los valores están diseñados para que personas con diferentes presupuestos puedan participar.



Los montos autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.

Documentos obligatorios



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Menos de 48 UVT: se requiere únicamente el tiquete original y el documento de identidad.

se requiere únicamente el tiquete original y el documento de identidad. Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.