Más de 130 mesas de votación funcionarán en las cárceles durante elecciones del 8 de marzo

El Inpec anunció la activación de un dispositivo institucional para garantizar el desarrollo ordenado, transparente y seguro de la jornada electoral del próximo 8 de marzo al interior de los centros de reclusión del país

De acuerdo con la institución, para estos comicios se habilitarán 121 puestos de votación en 117 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), donde se instalarán 130 mesas de votación con el acompañamiento de 742 jurados electorales.

Según el consolidado institucional, 10.639 personas están inscritas para ejercer su derecho al voto dentro del sistema penitenciario. De esos, 3.316 corresponden a personas privadas de la libertad, 3.903 a funcionarios del Inpec y 3.420 a ciudadanos del personal civil que participarán en la jornada.

Para reforzar la seguridad durante el proceso electoral, el Inpec va a emitir orden de alistamiento de segundo grado a nivel nacional, medida que permitirá fortalecer los controles y dispositivos de vigilancia en los establecimientos carcelarios.



La jornada también será supervisada por los directores de cada centro penitenciario, quienes coordinarán el desarrollo de las votaciones con las autoridades electorales y las entidades competentes.

Además, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el cual se hará seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en las cárceles del país. El Grupo Estratégico de Información Penitenciaria será el encargado de recopilar y analizar la información en tiempo real para emitir reportes al PMU.