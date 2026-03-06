Jornada de elecciones va a estar pasada por lluvias en el país: IDEAM

Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la mayor probabilidad de lluvias se presentará en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, además de sectores del sur de la región Caribe.

Para el viernes, en horas de la tarde y la noche se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Tolima, así como en zonas de Santander, Boyacá, Cundinamarca y la Amazonía.

El sábado continuarán las lluvias, pero principalmente en la región Andina, en departamentos como Antioquia, Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, además de sectores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. En la región Pacífica se esperan, de nuevo, lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



¿Dónde se esperan lluvias el domingo de elecciones?

Para el domingo se espera un mayor aumento de las lluvias en varias regiones del país. Las precipitaciones más fuertes se podrían presentar en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica. En el Caribe se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en departamentos como Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre y Cesar.

En la Orinoquía se esperan, en general, condiciones de tiempo seco, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras ocasionales.



El IDEAM recomienda a las comunidades estar atentas ante posibles deslizamientos en zonas montañosas, especialmente en áreas con suelos saturados por lluvias recientes.

Asimismo, sugiere tomar precauciones durante tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias intensas, evitando permanecer en espacios abiertos o cerca de estructuras metálicas durante estos eventos.