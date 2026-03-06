Jornada de elecciones va a estar pasada por lluvias en el país: IDEAM

Publicidad
Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la mayor probabilidad de lluvias se presentará en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, además de sectores del sur de la región Caribe.
Para el viernes, en horas de la tarde y la noche se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío y Tolima, así como en zonas de Santander, Boyacá, Cundinamarca y la Amazonía.
El sábado continuarán las lluvias, pero principalmente en la región Andina, en departamentos como Antioquia, Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, además de sectores de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. En la región Pacífica se esperan, de nuevo, lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Para el domingo se espera un mayor aumento de las lluvias en varias regiones del país. Las precipitaciones más fuertes se podrían presentar en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica. En el Caribe se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en departamentos como Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre y Cesar.
En la Orinoquía se esperan, en general, condiciones de tiempo seco, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras ocasionales.
El IDEAM recomienda a las comunidades estar atentas ante posibles deslizamientos en zonas montañosas, especialmente en áreas con suelos saturados por lluvias recientes.
Asimismo, sugiere tomar precauciones durante tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias intensas, evitando permanecer en espacios abiertos o cerca de estructuras metálicas durante estos eventos.