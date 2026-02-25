En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Frente frío ha dejado más de 220 emergencias en carreteras del país: Invías

Frente frío ha dejado más de 220 emergencias en carreteras del país: Invías

Los casos más críticos según la entidad se han registrado en el municipio de San Luis, en la vía que comunica Magdalena con La Guajira y en el Urabá Antioqueño.

Lluvias afectan corredores rurales de Santander
Imagen de Gestión del Riesgo. Lluvias afectan corredores rurales de Santander
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

