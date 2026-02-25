Frente frío ha dejado más de 220 emergencias en carreteras del país: Invías

El Instituto Nacional de Vías presentó un balance nacional sobre las afectaciones que deja el frente frío en las carreteras del país. A la fecha, la entidad ha recibido más de 220 alertas y reportes de emergencias en distintos corredores nacionales estratégicos.

Los eventos más recurrentes corresponden a pérdidas de banca, movimientos de remoción en masa, deslizamientos y socavaciones de taludes y terraplenes, situaciones que, aunque en muchos casos son puntuales, han generado cierres preventivos y restricciones por su magnitud.

Dentro de los casos más críticos se encuentra el deslizamiento registrado en la vía que comunica Bogotá con Medellín, a la altura del municipio de San Luis. Allí, las lluvias provocadas por el frente frío ocasionaron la caída de entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de material sobre la carretera, volumen que equivale a más de 4.000 viajes en volqueta. Se trata de un corredor clave para el comercio y la conectividad entre el centro y el noroccidente del país. Desde la madrugada del evento, los contratistas trabajan en la remoción del material, un proceso que podría extenderse hasta el fin de semana, si el clima lo permite.



Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Una persona resultó herida y permanece bajo atención médica en el hospital de San Luis, mientras que una vivienda desocupada presentó afectaciones estructurales.

Ante esta contingencia, fueron habilitadas rutas alternas para garantizar la movilidad: el desvío por Medellín–Puerto Berrío–La Dorada–Bogotá y la conexión por Manizales hacia la capital del país.

El balance también reporta emergencias de alto impacto en la región Caribe, particularmente en el sector de Mendihuaca, en la vía que comunica Magdalena con La Guajira. Allí se adelantará la instalación de un puente militar provisional, mientras se estructuran y contratan las obras definitivas.

Publicidad

En Antioquia, en el Urabá antioqueño, se atienden afectaciones en dos puentes ubicados sobre los ríos Mulatos y San Juan. Los puentes militares que servirán como solución temporal ya se encuentran disponibles y serán trasladados para su instalación en un plazo estimado de mes y medio a dos meses, tiempo en el que deberán adelantarse trabajos previos de adecuación y preparación de apoyos.

Finalmente, la entidad advirtió que el frente frío podría prolongarse al menos una semana más, según los monitoreos técnicos del Ideam. Por esta razón, reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, revisar el pronóstico del tiempo antes de viajar y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras avanzan las labores de atención en todo el territorio nacional.